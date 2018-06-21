Турция ввела пошлины против США

Правительство Турции приняло решение о вводе дополнительных таможенных пошлин для 22 наименований товаров из Соединенных Штатов, сообщил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

По его словам, импортные пошлины США обернулись дополнительной нагрузкой для Турции в 260 млн долларов. «Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в 300 млн долларов на 22 товара из США», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на NTV.

В марте американский президент Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия в размере 10% «в защиту национальной безопасности» США. После этого стало известно, что в первые три месяца 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 139%. Кроме того, импорт стали из Турции по итогам первого квартала увеличился на 76%.