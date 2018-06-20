В Раде поддержали декоммунизацию двух областей

Комитет Верховной рады Украины одобрил идею о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, а Кировоградскую – в Кропивницкую», – написал Вятрович в Facebook.

Он также добавил, что декоммунизацию не остановить.

В апреле сообщалось, что украинские депутаты собрали 150 подписей, необходимых для регистрации законопроекта о переименовании двух регионов.

В марте представитель украинского института национальной памяти Богдан Короленко заявил, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую по закону о декоммунизации. Ранее Днепропетровск был переименован в Днепр.

В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете публичного использования и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики в стране.