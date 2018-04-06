Рада собрала подписи за переименование Днепропетровской области

Депутаты Верховной рады Украины собрали 150 подписей, требуемые для регистрации законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую, заявил внефракционный депутат Андрей Денисенко.

«Имею на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в конституцию Украины за переименование Днепропетровской области на Сечеславскую», – передает РИА «Новости» сообщение Денисенко в Facebook.

Депутат написал также, что после пасхальных праздников собирается зарегистрировать этот законопроект в Раде.



После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, после чего, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.



Напомним, в мае 2016 года Рада переименовала город с миллионным населением Днепропетровск в Днепр, что вызвало большой общественный резонанс.

В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране.

В марте 2018 года представитель украинского института национальной памяти Богдан Короленко заявил, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую в рамках закона о декоммунизации.