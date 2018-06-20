Иностранные болельщики в России отметились по-хорошему необычным поведением после матчей

Сенегальские и японские болельщики повели себя образцово, прибрав за собой трибуны после матчей своих команд.

В сети появились видео японскими и сенегальскими болельщиками, которые аккуратно убрали свои сектора после матча.

«Сенегал достиг исторического триумфа. Однако его поклонники вместо того, чтобы тут же отправиться праздновать победу, прибирают свой сектор до ухода. Респект», – написал в Twitter аргентинский канал TyC Sports под видео, которое достигло уже почти 6 млн просмотров.

ФИФА также обратила внимание на чистоплотных фанатов, отметив их в своем аккаунте.

Сенегальская сборная обыграла футбольную команду Польши в Москве на стадионе «Открытие» 19 июня со счетом 2:1. Ранее в тот же день японские футболисты обыграли Колумбию в Саранске с аналогичным счетом.

«Это мой любимый момент чемпионата мира. Японские болельщики собирают мусор после победы над Колумбией. Это жизненный урок, который мы можем извлечь из игры. Вот почему я болею за Японию», – поддержали японских болельщиков в Twitter.

Би-би-си прокомментировал, что для Японии характерно содержать все в чистоте и такой подход является традиционным в японской культуре.