Киркоров, Малахов и хор спели о победе сборной России по футболу

Певец Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором он дирижирует хором. Среди профессиональных певцов был телеведущий Андрей Малахов. Участники пропели счет сборной России по футболу под музыку Штрауса.

«3-1. Россия вперед! Вместе со Штраусом, хором им. Свешникова и Андреем Малаховым ликуем, поддерживаем и поздравляем нашу сборную по футболу с досрочным выходом в 1/8 финала!», – написал на своей странице в Instagram певец Филипп Киркоров, опубликовав видео, где дирижирует хором, поющим победный счет сборной России по футболу в матче с командой из Египта.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 19 Июн 2018 в 12:47 PDT

Короткий ролик не оставил равнодушными подписчиков звезды:

«Это что-то фантастическое, только Россия так может!», – считает mariiasubbocheva.

«Можно смотреть и слушать бесконечно. Бальзам на душу и уши», – написала helena_rubi.

Отметим, что пользователи социальных сетей бурно отреагировали на вторую победу сборной России по футболу в рамках мундиаля.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).