Польша определилась с маршрутом прокладки газопровода Baltic Pipe

Инвесторы строительства газопровода Baltic Pipe, который пройдет по дну Балтийского моря от Польши к Дании, выбрали место для его прокладки, сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Инвестор, наш «Газ-Систем» – оператор систем передачи газа – выбрал предпочтительную трассу для этого газопровода. С этого дня начнутся технические и проектные работы», – передает ТАСС слова Наимского.

Ожидается, что протяженность морского участка газопровода составит 275 км; он пройдет через территориальные воды Дании, Польши и шведскую исключительную экономическую зону.

В Дании газопровод выйдет в городе Факс на юге страны, а в Польше он дойдет до местности Нехоже-Погожелица.

Теперь инвесторы переходят к проектной деятельности. Газопровод построят из труб диаметром 900 мм из углеродистой стали, длина каждой из которых составит 12 метров.

«Все этапы строительства будут отвечать международным нормам, регулирующим безопасность строительства», – заверили инвесторы.

Baltic Pipe является проектом газопровода, который свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство непосредственно трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря.

Мощность газопровода будет составлять порядка 10 млрд кубометров в год. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить в 2022 году.

Напомним, о строительстве Baltic Pipe стало известно в феврале 2018 года.

При этом Польша активно выступает против строительства российского «Северного потока – 2». В июне Варшава решила потребовать от Брюсселя ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток – 2».