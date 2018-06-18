Польша решила надавить на ЕС из-за «Северного потока – 2»

Варшава потребует от Брюсселя ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

Послы Евросоюза должны заняться изменениями к газовой директиве в конце июня. С 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии. Куртыка отметил, что Польша ожидает от австрийцев объективности, а не защиты собственных интересов.

«Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», – заявил он «Польскому Радио».

В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока – 2». До этого сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.

Тем временем Газпром заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток – 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.