Украинца оштрафовали за выход на поле во время матча сборной России

Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинца, нарушившего правила поведения зрителей во время матча ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии.

В суде сообщили, что гражданина Украины оштрафовали на 7 тыс. рублей и на полгода запретили посещать официальные спортивные мероприятия, передает «Интерфакс».

Там отметили также, что на данный момент это единственное поступившее в столичные суды с начала ЧМ-2018 административное дело в отношении фанатов.

Напомним, 14 июня сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках». Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.

Ранее сообщалось, что за ходом первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии наблюдали 4 млн телезрителей на Украине.