Трансляцию матча открытия ЧМ-2018 посмотрели 4 млн украинцев

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Какие риски для России таит восстановление Сирии

Антон Любич, экономист
За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки. Очень не хотелось бы повторения этого сценария. Подробности...

Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которых ему не хватает. Подробности...
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У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Трансляцию матча открытия ЧМ-2018 посмотрели 4 млн украинцев

          15 июня 2018, 19:36

          Текст: Анна Инсарова

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          За ходом первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии смотрели 4 млн телезрителей на Украине.

          «Футбольные трансляции первого дня чемпионата на телеканале «Интер» посмотрели 3,8 млн телезрителей на Украине, еще более 200 тыс. человек следили за игрой в режиме онлайн», – отмечается в пресс-релизе канала, передает ТАСС.

          Ранее в пятницу глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщал, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу в России из-за долгов.

          Напомним, в четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках». Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.


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