Власти Бразилии осудили болельщиков за некорректное поведение в России

Министерство культуры Бразилии осудило своих болельщиков за неприемлемое отношение к женщинам, отреагировав на видео из России, где мужчины в форме национальной сборной учат девушку неприличной песне на португальском языке.

«Мы осуждаем отношение, зафиксированное на видео, и считаем, что мачизм и женоненавистничество неприемлемы ни в каком отношении, не говоря уже таком событии, как Кубок мира, которое способствует связям между народами и культурами всего мира», – передает ТАСС сообщение министерства.

Там также опровергли информацию о том, что мужчины являются сотрудниками ведомства.

На видео, распространенном в соцсетях, болельщики сборной Бразилии учат женщину словам непристойной песни на португальском, которую та с энтузиазмом повторяет, не догадываясь о ее содержании.

В самой Бразилии поведение болельщиков осудили многие знаменитости и пользователи соцсетей. По данным телеканала «Глобу», троих присутствовавших на видео мужчин опознали, и дома их ждет административное разбирательство.