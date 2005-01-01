Определилась судьба Медведевой в составе сборной России

Определен состав российской сборной по фигурному катанию на сезон 2018-2019, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Состав сборной опубликован на сайте ФФККР. В национальную команду из одиночников вошли Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Напомним, по итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхенчхане. Первое место на ОИ-2018 и ЧЕ в женском одиночном катании она уступила младшей соотечественнице – Алине Загитовой.

Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду в группу Брайана Орсера. Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру. Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.

Фигуристка также надеялась на то, что ее переход к канадскому тренеру и переезд в Торонто поможет сконцентрироваться на тренировках и продолжить соревнования в составе российской сборной.