Медведева объяснила уход от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева объяснила решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.

«Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», – приводит ее слова ТАСС.

Она заявила, что теперь «ничего не боится» и уверенно чувствует себя на льду. Медведева заявила, что теперь может «наслаждаться каждым мгновением».

Напомним, Евгения Медведева сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду в группу канадского тренера Брайана Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию.

Сам Орсер признался, что был поражен, получив сообщение от Медведевой с просьбой о встрече, на которой она попросила начать ее тренировать.

Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру.