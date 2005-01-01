Медведева назвала цель смены тренера и отъезда из России

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила надежду на то, что ее переход к канадскому тренеру Брайану Орсеру и переезд в Торонто поможет сконцентрироваться на тренировках и продолжить соревнования в составе российской сборной.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Медведева подчеркнула, что Россия – ее единственный дом, так как здесь живут ее близкие. «Я не очень много знаю о Торонто, но мне рассказывали, что это красивый и тихий город. Надеюсь, благодаря таким изменениям в моей жизни я смогу сфокусироваться на фигурном катании», – добавила она.

Спортсменка сказала, что за прошедший сезон приобрела огромный опыт, «испытала много эмоций, как хороших, так и плохих. «Было крайне сложно просто сидеть на диване, просматривая интернет, и видеть, как мои соперницы соревнуются, получают медали», – призналась она.

Напомним, по итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхенчхане. Первое место на ОИ-2018 и ЧЕ в женском одиночном катании она уступила другой россиянке – Алине Загитовой. При этом Медведева из-за стрессового перелома стопы и восстановления от травмы пропустила финал Гран-при и чемпионат мира.

«Но у меня была большая мотивация, я ощущала поддержку близких людей, семьи, друзей, я не была одна. Если бы я справлялась со всем в одиночку, вряд ли бы мне удалось дойти до Олимпийских игр», – заключила спортсменка.

Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Она переезжает в Канаду в группу канадца Брайана Орсера, при этом продолжит выступать за Россию. Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру. Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.