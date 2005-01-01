В Большом фестивале волонтеров приняла участие «гордость России»

В московском парке «Сокольники» прошел «Большой фестиваль волонтеров», проводимый в рамках Года волонтеров. Сюда съехались тысячи участников со всей страны возрастом от 16 лет.

Организаторы мероприятия, подводящего итоги года волонтерства в России, говорили о том, что в парке присутствовали почти 10 тыс. участников движения. Судя по количеству молодых людей, ходивших по Сокольникам в футболках различных молодежных организаций, занимающихся волонтерством, возможно, их было даже больше.

По всему парку были разбросаны площадки, где можно было прослушать лекции и пройти мастер-классы, порой весьма веселые. Первое, что бросалось в глаза, помимо самодельных плакатов и стендов, установленных на мостовой, у деревьев и площадок (например, плакат: «Волонтеры Победы – лучшие») – это танцующие парни и девушки. В парке можно было не только потанцевать на дискотеке, но и, например, пройти мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу.

Были мастер-классы посерьезнее, где рассказывали о тех или иных направлениях волонтерской деятельности.

«Мы собирали помощь для центров семейного воспитания, проводили новогодние представления для детей из малообеспеченных семей. Это было интересно и нам, и, надеюсь, им», – рассказала волонтер Российского движения школьников, 16-летняя москвичка Ольга Орлова.

Ее саму в волонтерское движение привлекло желание приобрести дополнительные баллы на едином госэкзамене: такая льгота, по словам девушки, для волонтеров предусмотрена. Однако позднее Ольга втянулась в акции, проводимые волонтерами. Она уверяет, что будет сотрудничать с движением и после поступления в вуз.

Многих из посетителей парка впечатлили мастер-классы, где желающих учили оказывать первую медицинскую помощь. Делали это на специальных манекенах и на добровольцах. Родителям и их детям можно было с помощью особого теста определить свои физические возможности, чтобы узнать, в какую спортивную секцию лучше отдавать ребенка.

Для собравшихся в Сокольниках утроили не только мастер-классы, но на концерт. В нем участвовали Алексей Воробьев, Юлия Караулова, группы «Пицца», Quest Pistols show, Вurito, Мот.

В Сокольниках присутствовал и председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в России первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он пообщался с журналистами и самими волонтерами. «Вы – гордость нашей страны», – сказал Кириенко, обращаясь к волонтерам. По его словам, в волонтерском движении участвует уже более 7 млн человек. Только на предстоящем Чемпионате мира будет задействовано 32 тыс. волонтеров. «Практически каждый день появляются проекты для волонтеров, которых не было раньше, – рассказал Кириенко. – В этом году добровольцы впервые участвовали в подготовке послания президента, в церемонии инаугурации. Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений к прямой линии президента».

Когда Кириенко попросили о небольшом напутствии для волонтеров, он ответил, что они в этом не нуждаются, так как сами являются предметом для подражания. «Но я хочу пожелать вам сохранять улыбку, стремление помогать другим людям и готовность брать на себя ответственность, больше новых друзей, единомышленников и новых возможностей, чтобы реализовать себя», – сказал Кириенко.