В Большом фестивале волонтеров приняла участие «гордость России»

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2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Каковы должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          В Большом фестивале волонтеров приняла участие «гордость России»

             2 июня 2018, 20:44
          Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          В московском парке «Сокольники» прошел «Большой фестиваль волонтеров», проводимый в рамках Года волонтеров. Сюда съехались тысячи участников со всей страны возрастом от 16 лет.

          Организаторы мероприятия, подводящего итоги года волонтерства в России, говорили о том, что в парке присутствовали почти 10 тыс. участников движения. Судя по количеству молодых людей, ходивших по Сокольникам в футболках различных молодежных организаций, занимающихся волонтерством, возможно, их было даже больше.

          По всему парку были разбросаны площадки, где можно было прослушать лекции и пройти мастер-классы, порой весьма веселые. Первое, что бросалось в глаза, помимо самодельных плакатов и стендов, установленных на мостовой, у деревьев и площадок (например, плакат: «Волонтеры Победы – лучшие») – это танцующие парни и девушки. В парке можно было не только потанцевать на дискотеке, но и, например, пройти мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу.

          Были мастер-классы посерьезнее, где рассказывали о тех или иных направлениях волонтерской деятельности.

          «Мы собирали помощь для центров семейного воспитания, проводили новогодние представления для детей из малообеспеченных семей. Это было интересно и нам, и, надеюсь, им», – рассказала волонтер Российского движения школьников, 16-летняя москвичка Ольга Орлова.

          Ее саму в волонтерское движение привлекло желание приобрести дополнительные баллы на едином госэкзамене: такая льгота, по словам девушки, для волонтеров предусмотрена. Однако позднее Ольга втянулась в акции, проводимые волонтерами. Она уверяет, что будет сотрудничать с движением и после поступления в вуз.

          Многих из посетителей парка впечатлили мастер-классы, где желающих учили оказывать первую медицинскую помощь. Делали это на специальных манекенах и на добровольцах. Родителям и их детям можно было с помощью особого теста определить свои физические возможности, чтобы узнать, в какую спортивную секцию лучше отдавать ребенка.

          Для собравшихся в Сокольниках утроили не только мастер-классы, но на концерт. В нем участвовали Алексей Воробьев, Юлия Караулова, группы «Пицца», Quest Pistols show, Вurito, Мот.

          В Сокольниках присутствовал и председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в России первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он пообщался с журналистами и самими волонтерами. «Вы – гордость нашей страны», – сказал Кириенко, обращаясь к волонтерам. По его словам, в волонтерском движении участвует уже более 7 млн человек. Только на предстоящем Чемпионате мира будет задействовано 32 тыс. волонтеров. «Практически каждый день появляются проекты для волонтеров, которых не было раньше, – рассказал Кириенко. – В этом году добровольцы впервые участвовали в подготовке послания президента, в церемонии инаугурации. Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений к прямой линии президента».

          Когда Кириенко попросили о небольшом напутствии для волонтеров, он ответил, что они в этом не нуждаются, так как сами являются предметом для подражания. «Но я хочу пожелать вам сохранять улыбку, стремление помогать другим людям и готовность брать на себя ответственность, больше новых друзей, единомышленников и новых возможностей, чтобы реализовать себя», – сказал Кириенко.


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