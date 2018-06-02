В ЕС испугались «проникновения» России в Восточную Европу

В Евросоюзе предложили преградить и отразить «проникновение» России в страны Восточной Европы, в частности в государства Прибалтики и Польшу.

«Проникновение России при помощи гибридных или обычных методов в страны восточного фланга должно быть соответствующим образом предотвращено и отражено», – передает RT содержание отчета комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвященного отношениям ЕС и НАТО.

В документе отмечается также, что в Европе и в альянсе обеспокоены «агрессивным» поведением России, и подчеркивается необходимость укрепления подхода в отношении Москвы.

Ранее Швеция составила «пугающий» сценарий войны НАТО с Россией.