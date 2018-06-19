Российские пограничники задержали в Азовском море турецкое судно

Сотрудники погрануправления ФСБ России в Азовском море недалеко от города Бердянска задержали турецкий балкер ATA, сообщил украинский журналист Андрей Клименко.

Как написал Клименко в Facebook, 19 июня около 17.30 мск «на расстоянии 15 морских миль (27 километров) к юго-востоку от Бердянской косы задержан турецкий балкер ATA под флагом Панамы грузоподъемностью почти 20 тыс. тонн»

«Судно идет из Мариуполя в Дилишкелесы (Турция)», – написал Клименко, добавив, что «этот балкер задерживается за месяц уже в четвертый раз».

В мае российские пограничники задержали в Азовском море двух украинских рыбаков, незаконно добывавших рыбу. До этого управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Запорожской области Украины предположило, что пропавшие рыбаки из Бердянска, скорее всего, задержаны российскими пограничниками.

Позднее СБУ сообщила о «попытках России» дестабилизировать обстановку в Бердянске из-за судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками в марте.