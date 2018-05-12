Украина заявила о задержании Россией двух рыбаков из Бердянска

Рыбаки из Бердянска (Запорожская область), пропавшие в Азовском море, были, вероятно, задержаны российскими пограничниками, заявили в областном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Так, 11 мая в дежурную часть Бердянского отдела нацполиции позвонила супруга одного из двух рыбаков, которые накануне вышли в Азовское море на катере и не вернулись, сообщает Интерфакс-Украина.

Женщина рассказала, что якобы получила звонок из Пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища и об их нахождении в городе Ейск.

Отмечается также, что спасатели Запорожской области прекратили поисковую операцию. Российская сторона пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Напомним, в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создали оперативную группу для недопущения пиратских действий со стороны Украины.