ФРГ и Франция выступили за создание совбеза ЕС

Германия и Франция считают необходимым провести в ЕС дискуссии о создании Совета безопасности Евросоюза и других новых форматов.

«Мы нуждаемся в европейской дискуссии относительно создания новых форматов, например Совета безопасности ЕС, и возможностей более тесной координации внутри ЕС и во время внешних форумов», – говорится в заявлении, принятом по итогам заседания германо-французского совета министров, передает ТАСС.

В документе отмечается, что ЕС стоит изучить возможности инициации мажоритарного голосования в сфере иностранной политики и общей безопасности. Это должно быть сделано в рамках более широких дебатов относительно использования мажоритарного голосования при определении политики ЕС, указано в заявлении.

Также сообщается, что Франция и Германия хотят изучить вопрос ускорения принятия общих решений в ЕС в области внешней политики и политики безопасности и намерены «использовать возможность участия в Совете Безопасности ООН для продвижения общих инициатив, в том числе в сфере предупреждения конфликтов». Стороны договорились о взаимодействии в деле повышения военных мощностей и борьбы с терроризмом.



«Франция и Германия намерены продолжать консультации с населением относительно будущего Европы с тем, чтобы поддерживать таким образом демократические дебаты в перспективе проведения предстоящих выборов в Европарламент. Франция и Германия намерены не только защищать достижения ЕС, но и усилить сотрудничество в его рамках, добиваясь единства его стран и эффективности организации», – говорится в документе.

Для закрепления сотрудничества на двусторонней основе Франция и Германия решили разработать к концу 2018 года новое Елисейское соглашение, «направленное на обеспечение экономической, социальной и налоговой конвергенции, создание инструментов трансграничного сотрудничества».

Кроме того, Берлин и Париж планируют «предусмотреть с 2024 года единый список на выборах в Европарламент».

Ранее во вторник Меркель заявила, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС.