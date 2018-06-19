Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об изучении национальных языков в России.

Документ предусматривает, что родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться их ребенок, и какой национальный язык он будет изучать. Для этого им нужно будет написать заявление при поступлении в первый и пятый классы. Отмечается, что русский язык будет включен в перечень родных языков народов России, а изучение национальных языков – закреплено в обязательной части образовательной программы. Законопроект был принят в первом чтении во вторник, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, по которому изучение родных языков в России будет осуществляться с учетом потребностей школьников и родителей, а обучение государственным языкам российских республик будет вестись на добровольной основе.

Однако депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. После чего первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене принудительного изучения нацязыков.

Сейчас «проблему притеснения татарского языка» активно освещают финансируемые Госдепом пропагандистские издания-иноагенты «Настоящее время» и «Идель. Реалии». Стараясь не выходить за рамки российского законодательства, они всячески поддерживают «региональную идентичность», а по сути – содействуют сепаратистам.