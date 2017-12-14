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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
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          Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

          Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостом   26 апреля 2018, 19:20
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США.

          В прошлом году Госсовет Татарстана принял решение о том, что преподавание татарского языка в школах республики будет проводиться на добровольной основе. А теперь – принял обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором призывает закрепить в федеральных образовательных стандартах обязательность изучения языков национальных республик.

          Неделю назад на ту же тему в интервью ТАСС высказался спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который заявил, что добровольное изучение татарского языка внесло раскол в общество и его нужно отменить. «Я думаю, что надо добровольность убрать вот эту, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем?», - заявил он.

          Отметим, что из других источников информации об «антагонизме» не поступало.

          Ярче всех пока что высказался директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Госсовета республики Ирек Шарипов:

          «Когда-то и рабство было законным. И Холокост был законным с точки зрения государства, которое потом было признано преступным. Репрессии были законными во времена Сталина. Мы не должны допустить, чтобы то, что не принимается народом, стало законным».

          Приходится констатировать, что вроде бы решенный вопрос с навязыванием всем детям языков титульных народов национальных республик по-прежнему актуален. Как минимум, в Татарстане.

          Сейчас «проблему притеснения татарского языка» активно освещают финансируемые Госдепом пропагандистские издания-иноагенты «Настоящее время» и «Идель. Реалии». Стараясь не выходить за рамки российского законодательства, они всячески поддерживают «региональную идентичность», а по сути содействуют сепаратистам.

          Заместитель руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова все подозрения в сепаратизме, разумеется, отвергла:

          «Этот вопрос касается не только татар, поэтому не стоит паразитировать на том, что реально волнует людей, а право на изучение родного языка никакого отношения к сепаратизму не имеет. Мы надеемся, что мнение татарского народа, озвученное татарстанскими депутатами, а также мнение других субъектов РФ, обеспокоенных этим вопросом, обратят на себя внимание депутаты Госдумы».

          Напомним, что логика противников «обязаловки» выглядит чрезвычайно просто. Российская Федерация – многонациональное государство, где живут представители более 100 народов. Некоторые регионы являются национальными, и если в Татарстане одна «титульная» нация, то в Дагестане их десяток. Все языки смогут выучить только гении-полиглоты.

          Государственным языком России и средством межнационального общения является русский язык – поэтому его должны знать все. Национальные языки при этом, цитируя Владимира Путина, «неотъемлемая часть культуры народов страны, и Конституция гарантирует право изучать эти языки в добровольном порядке».

          «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», - это тоже слова президента России, сказанные им на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле в июле 2017 года. Казалось бы, что к этому могут добавить депутаты от «Единой России» - а именно эту партию представляют и Шарипов, и Мухаметшин, и большинство других подписантов обращения о необходимости «обязаловки»?

          Однако добровольность изучения татарского языка не устраивает татарских единороссов.

          При этом президент Татарстана Рустам Минниханов (кстати, последний оставшийся в России глава субъекта федерации, носящий титул президента) в декабре 2017 года выступал со вполне разумными инициативами: 

          «Язык должен быть привлекательным, если язык используется, и изучение интересное. Сама система татарского языка была очень сложной, поэтому вызвала некое недовольство не только русского населения, но и татар. Поэтому нам надо работать над популяризацией татарского языка. Мы, конечно, будем работать и по части онлайн-обучения».

          А в феврале 2018 года бесплатные курсы по изучению татарского языка открылись в мечетях Татарстана – и представители Духовного управлении мусульман республики говорили о высоком интересе прихожан. 

          То есть ничто не мешает как этническим татарам, так и представителям других национальностей изучать татарский. А также – запускать программы по повышению привлекательности своего родного языка хоть на местном, хоть на федеральном, хоть на мировом уровне.   

          Поэтому слова о «рабстве» или о «Холокосте» - это обыкновенная провокация. Отметим, кстати, что евреи почти 2000 лет пользовались языками окружающих народов, и только после создания государства Израиль был отчасти возрожден, а отчасти создан с нуля (в части современной терминологии) иврит. «Сохранению нации» многовековое отсутствия изучения родного языка ничуть не повредило. В отличие от Холокоста, уничтожившего значительную часть европейских евреев.

          Еще один яркий пример бессмысленности «обязаловки» демонстрирует нам городской совет Одессы и мэр этого города Геннадий Труханов. И городской глава, и большинство одесских депутатов родились и выросли на Украине. И в советские времена, и, тем более, после получения независимост, украинский язык был обязательным для изучения во всех школах. Однако ни Труханов, ни подавляющее большинство депутатов так и не овладели государственным языком и не способны говорить на нем даже под угрозой репрессий.

          Так зачем бессмысленно тратить время живущих в Татарстане и других национальных республиках детей на обязательное изучение языков, которые им никогда не пригодятся?

          Дети, чьи родители думают о сохранении национальной культуры, будут добровольно (ну или по принуждению родственников, но это совсем другое, нежели принуждение со стороны государства) учить родной язык. А остальные лучше потратят это время на получение других, более актуальных для их профессионального будущего знаний.

          В вопросе добровольности изучения национальных языков точка была поставлена в июле 2017 года. И превратить её в точку с запятой ни у депутатов татарского Госсовета, ни у кого-либо еще не получится.


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