Мэр Одессы не сумел провести заседание на украинском языке

Мэр Одессы Геннадий Труханов впервые попытался провести заседание городского совета на украинском языке, но очень быстро снова перешел на русский, пишут местные СМИ.

Как пишет издание «Думская», решение мэра может быть связано с повесткой заседания, в ходе которого рассматривались два документа, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке, передает РИА «Новости». Отмечается, что депутаты отклонили обе инициативы.

По сообщению издания «Таймер», мэра поддержали ряд депутатов. Представители партий «Самопомич» и «Доверяй делам» говорили только на украинском, в то время как депутаты от «Оппозиционного блока» говорили на русском языке, как и раньше. Сам Труханов периодически «помогал» себе русскими словами.

Напомним, в феврале 2018 года решение Соломенского райсуда Киева, оставившего на свободе подозреваемого в коррупции мэра Одессы Геннадия Труханова, привело к столкновениям между его сторонниками и националистами.