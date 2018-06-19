Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло

В ходе столкновений у здания Верховной рады в Киеве пострадали десять человек, в том числе восемь правоохранителей; двое граждан доставлены в отделение полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что «к врачам за помощью пока обратились два гражданских лица с незначительными повреждениями и восемь полицейских также с незначительными телесными повреждениями», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».

Он добавил, что порядок у здания украинского парламента в настящее время обеспечивают 500 правоохранителей.

Кроме того, после столкновения в полицию доставили двух человек.

Ранее сообщалось о двух пострадавших полицейских.

Напомним, во вторник шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур устроили митинги у здания Рады и попытались прорваться в здание парламента.

Шахтеры требуют принятия закона о надлежащем финансировании угольной отрасли; афганцы и бывшие силовики требуют восстановления надлежащих пенсий и льгот.