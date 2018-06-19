На ЧМ-2018 показана первая красная карточка

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес на матче со сборной Японии в Саранске получил красную карточку, ставшую первой во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч между сборными Колумбии и Японии проходит в Саранске. На третьей минуте матча после выхода один на один вратарь сборной Колумбии Давид Оспина отразил удар, последовало добивание, и Санчес преградил путь мячу рукой. Пенальти реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава, передает ТАСС.

Это удаление стало вторым в истории чемпионатов мира по быстроте с начала матча. В 1986 году во встрече группового этапа с командой Шотландии игрок сборной Уругвая Хосе Батисто был удалена 56-й секунде.

В настоящее время идет первый тайм, счет 1:0 в пользу сборной Японии.

Напомним, игру посетила принцесса Японии Хисако Такамадо. Она находится в ложе для почетных гостей, на поручне перед ней висит флаг Японии.