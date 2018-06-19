Ким Чен Ын дал оценку результатам саммита с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что на саммите США – КНДР в Сингапуре были достигнуты позитивные результаты, соответствующие интересам всех сторон.

Саммит США – КНДР показал позитивные результаты, которые соответствуют ожиданиям и действующих сторон, и международного сообщества в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Если обе стороны смогут постепенно реализовать консенсус, достигнутый во время саммита, то в ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова произойдут большие изменения», – цитирует Ким Чен Ына телеканал.

Напомним, во вторник Ким Чен Ын в сопровождении супруги прибыл в Китай с двухдневным визитом. Встреча с Си Цзиньпином состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.