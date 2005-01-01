Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном

Глава Китая Си Цзиньпин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, прибывшим с визитом в КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Церемония приветствия прошла в Доме народных собраний. Северокорейского лидера и его супругу встретили Си Цзиньпин и первая леди Китая Пэн Лиюань, передает РИА «Новости».

Во вторник самолет Ил-76 северокорейской авиакомпании Air Koryo, на борту которого находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл в Пекин.

Напомним, президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей 12 июня в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

В Москве договоренности лидеров США и КНДР назвали реализацией российско-китайского плана.