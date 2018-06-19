Волонтер из Колумбии осуществил в России семейную мечту

Колумбиец Владимир Хуан Марко приехал на ЧМ-2018 в качестве волонтера, осуществив мечту отца, желавшего побывать в Москве.

«Мой отец так сильно любил Россию, что назвал меня Владимиром, а моего брата – Андреем. Он очень хотел посетить вашу страну, и вот сейчас я исполнил его мечту – приехал к вам волонтером на футбол», – сказал Марко, передает ТАСС.

Марко будет работать в микст-зоне «Волгоград Арены» – на площадке под стадионом, где футболисты, уходя с матча, общаются с журналистами.

«Мы работаем в плотной связке с командой ФИФА – все время на связи через специальные рации. Думаю, мне поручили эту работу, потому что у меня уже есть опыт волонтерства, и я владею тремя языками: родным испанским, португальским и английским», – отметил волонтер. Ранее он уже работал на чемпионате мира по футболу в Бразилии.

Он признался, что ему нравится Россия, «хоть она и очень отличается от моей во многих аспектах». Марко добавил, что планирует освоить русский язык, пока будет в России.