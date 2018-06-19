Макрону не понравилось обращение к нему подростка

Президент Франции Эммануэль Макрон отругал подростка за неуважительное обращение и потребовал корректно вести себя на официальной церемонии.

Как пишет издание Liberation, 18 июня во Франции прошла церемония по случаю 78-й годовщины призыва, произнесенного Шарлем де Голлем 18 июня 1940 года, передает РИА «Новости».

Церемония прошла в департаменте О-де-Сен, куда приехал и Макрон. После ее завершения президент направился пожать руки собравшимся на церемонии французам.

«Как дела, Ману?» – крикнул Макрону один из подростков.

«Ты можешь валять дурака, но сегодня день, когда исполняют «Марсельезу» и «Песню партизан», обращайся ко мне «господин президент», – потребовал президент Франции.