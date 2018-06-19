Генсек Совета Европы посетит Москву

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе СЕ.

«Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы», – заявили в СЕ, передает ТАСС.

В российском МИД со своей стороны отметили, что Лавров обсудит с Ягландом ситуацию в Парламентской ассамблее СЕ и взаимодействие Москвы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

«19-21 июня состоится рабочий визит в Российскую Федерацию генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда, в ходе которого 20 июня, пройдут его переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым. Будут обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы», – отметили в МИД.

«Предполагается затронуть такие вопросы, как кризис в Парламентской ассамблее Совета Европы, взаимодействия России и Европейского суда по правам человека, гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в странах Балтии, участие России в договорно-правовых актах Совета Европы и двусторонних отраслевых проектах, в том числе в сфере юриспруденции, образования и спорта», – добавили в ведомстве.