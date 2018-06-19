Маск обвинил сотрудника Tesla в «масштабном саботаже»

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск направил письмо подчиненным, в котором говорится, что один из сотрудников компании занимался «масштабным саботажем», а также незаконно распространял конфиденциальные коммерческие сведения.

Согласно заявлению Маска, сотрудник вносил изменения в код операционной системы на сборочных машинах, а также передавал конфиденциальные данные Tesla третьей стороне, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNBC.

Имя сотрудника не указывается, однако известно, что его допросили. В данный момент Tesla выясняет, были ли у него сообщники, а также мог ли он вступить в сговор с конкурентами.

«Полный масштаб его действий пока не ясен, однако то, в чем он уже сознался, звучит довольно плохо», – приводит телеканал выдержки из письма Маска.

Сотрудник объяснил свои действия тем, что его не повышали в должности, добавил предприниматель.

В другом письме Маск сообщил о недавнем пожаре в сборочном цехе Tesla, тушение которого потребовало остановки производства электромобилей на несколько часов.

Отмечается, речь может идти о случайном инциденте, однако бизнесмен призвал сотрудников быть бдительными.

Ранее акционерам Tesla посоветовали снять Илона Маска с поста главы совета директоров, создав в компании позицию независимого председателя.