В авиакомпании прокомментировали сообщения о загоревшемся Airbus саудовской сборной

В пресс-службе авиакомпании «Россия» прокомментировали сообщения о загоревшемся двигателе авиалайнера Airbus A-319 сборной Саудовской Аравии, совершавшего перелет из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем.

В авиакомпании сообщили, что при заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы, передает ТАСС.

«Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося», – сказали в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе заверили, что происшествие не угрожало безопасности пассажиров, посадка прошла штатно, во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась.

«Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», – утверждают в авиакомпании.

Отметим, на видеозаписи инцидента можно заметить, что под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя, виден огонь.