Курсантов с парусника «Крузентштерн» наказали за выходку с бюстом папы римского

Курсанты, проходившие практику на паруснике «Крузенштерн» и оскорбившие польских католиков фотографией с «удушением» бюста папы римского Иоанна Павла II, были списаны с судна и отправлены домой.

«Извинения, принесенные капитаном «Крузенштерна» Еремченко, приняты как общественностью, так и руководством польского города. Практиканты, допустившие выходку, списаны с судна и отправлены по месту учебы в Астраханский государственный технический университет», – сказали в пресс-службе Калининградского государственного технического университета, передает «Новый Калининград».

Ранее капитан учебно-парусного судна «Крузенштерн» Михаил Еремченко извинился перед жителями польского города Свиноуйсьце, гражданами Польши и католиками всего мира за инцидент с курсантами.

«От лица экипажа, всех курсантов, проходящих практику на борту барка «Крузенштерн», с чувством большой горечи и искренней досады, я прошу прощения за оскорбительную выходку моих курсантов в период стоянки в гостеприимном порту Свиноуйсьце. Мы осознаем ту боль и то оскорбление, которые были нанесены всем католикам необдуманным хулиганством со стороны двух курсантов», – говорится в письме Еремченко.

По его словам, сожаление и раскаяние курсантов после содеянного послужит серьезным уроком «в понимании допустимых рамок поведения по отношению к католическим святыням братского славянского польского народа».

В конце мая «Крузенштерн» зашел в порт Свиноуйсьце, где пробыл четыре дня. В ходе прогулок на берегу один из курсантов подошел к бюсту Иоанна Павла II и сделал вид, что душит его, второй – сделал фотографию.

Потом молодой человек выложил фото в соцсети, сопроводив ее подписью националистического характера. Местные жители увидели запись и обратились к журналистам, после чего история получила широкий резонанс в Польше.