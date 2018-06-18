Железные дороги в Москве начал портить «одержимый»

На протяжении нескольких месяцев неизвестный целенаправленно ломает стрелки железных дорог на Рижском и Савеловском направлениях, злоумышленника до сих пор не удалось найти.

За последнее время работники Рижской и Савеловской линии девять раз находили сломанные стрелочные переводы на путях, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, кто-то намеренно перерезает провода в стрелочных механизмах, причем каждый раз это делается одним и тем же образом.

Сотрудники РЖД уверены, что за поломками стоит один и тот же человек. Они вспомнили, как несколько лет назад странный парень, предположительно, с расстройством психики ломал стрелки на Рижском направлении. На его счету было 20 сломанных механизмов, когда его удалось вычислить. По информации канала, молодого человека признали невменяемым из-за одержимости железной дорогой, но недавно его отпустили из психлечебницы.