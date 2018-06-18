Пушков высмеял планы Порошенко бороться с «Северным потоком – 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко создать группу для противодействия строительству «Северного потока – 2».

«Призвав Берлин остановить «Северный поток – 2», Порошенко предлагает немцам войти в международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины. Но это все равно, что на скачках предложить вместо молодого породистого скакуна престарелого ослика. Оригинально, но лишено смысла», – написал сенатор в Twitter.

Он также усомнился в том, что европейские партнеры Киева примут подобное предложение. «Дураков нет», – резюмировал Пушков.

Ранее Порошенко заявил, что предложил Германии учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины при условии остановки «Северного потока – 2».

В Кремле также отреагировали на попытки противодействовать «Северному потоку – 2»

Вместе с тем в конце мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке – 2».