В Кремле отреагировали на попытки противодействовать «Северному потоку – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» носит чисто коммерческий, а не политический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия в реализации «Северного потока – 2» взаимодействует с Германией и рядом других государств и компаний.

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки», – приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что попытки каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в Евросоюзе группы, которая должна остановить «Северный поток – 2».

На прошлой неделе директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» обернется «необратимыми» последствиями на газовом рынке Европы.