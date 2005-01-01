Видео о причине победы сборной Мексики стало вирусным

Сборная Мексики по футболу победила действующих чемпионов мира сборную Германии после того, как бабушка перекрестила футболистов, пошутила в соцсетях ее внучка, опубликовав видео, ставшее вирусным.

Пользовательница под ником Paola из Мексики опубликовала в Twitter видео, на котором ее бабушка крестит сборную Мексики по футболу перед матчем со сборной Германии.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE — paola (@paolaa_janet) 17 июня 2018 г.

«Я на 100% убеждена, что моя бабушка была причиной победы Мексики», – написала девушка.

Менее чем за сутки ролик стал вирусным, его посмотрели более 5,5 млн человек.

Еще один случай с мексиканцами на ЧМ-2018 в Москве стал поводом для шуток.

Мексиканские болельщики привезли в Россию картонную фигуру друга. Он не смог приехать лично, потому что жена не отпустила его на футбол, сообщает издание Gizmodo en Español.

На груди картонного друга значится надпись: «Моя старуха не пустила меня», однако друзья мексиканца смогли переоборудовать автобус, и доехать на нем до российской столицы. Попутно они делали селфи с картонной фигурой друга.