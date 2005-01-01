Хорватского нападающего отправили домой с ЧМ-2018 за отказ выйти на замену

Нападающий сборной Хорватии и итальянского «Милана» Никола Калинич покинет ЧМ-2018 из-за отказа выйти на замену в матче против Нигерии, сообщили хорватские СМИ.

За пять минут до конца матча против Нигерии, завершившегося победой хорватов со счетом 2-0, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич собирался выпустить на замену Калинича, но игрок отказался выходить на поле, передает ТАСС со ссылкой на хорватское издание 24sata. После этого Далич решил исключить форварда из состава сборной.

Как пишет издание, Далич озвучит свое решение по поводу Калинича на пресс-конференции в понедельние в 17.15 мск.

Калинич за свою профессиональную карьеру сыграл за Хорватию в 42 матчах и забил 15 мячей.