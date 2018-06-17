Мексиканцы показали настоящую силу скакания

Мексиканские сейсмологи зафиксировали землетрясение искусственного происхождения в момент гола, который футболисты сборной Мексики забили в ворота сборной Германии во время матча чемпионата мира по футболу в России.

«Землетрясение, которое было зафиксировано в Мехико, имеет искусственное происхождение. Вероятно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале», – сообщила мониторинговая сеть землетрясений SIMMSA в Twitter.

Землетрясение в 11.32 по местному времени отметили два датчика.

El #sismo detectado en la Ciudad de Mexico se origino de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la seleccion de #Mexico en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018

Осенью прошлого года болельщики сборной Перу по футболу, смотревшие матч команды против Новой Зеландии, также настолько обрадовались победе, что мобильное приложение зафиксировало небольшое землетрясение в Лиме.