Ядерные державы занялись активной модернизацией арсеналов

Число ядерных вооружений за прошедший год немного сократилось, но этот вид оружия активно модернизируется, следует из ежегодного отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Прошлый, 2017 год, казалось бы, стал особенным для противников ядерного оружия: 122 страны ООН утвердили договор, согласно которому они обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать и не производить такой вид вооружения. Однако наступление мира без ядерного оружия от этого сильно не приблизилось, передает Deutsche Welle.

По данным SIPRI, в мире на сегодня насчитывается 14 тыс. 465 ядерных боеголовок, которые находятся в распоряжении девяти государств: США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи.

В сравнении с предыдущим годом общее число боеголовок с ядерным зарядом слегка снизилось (было 14 тыс. 935), но в то же время имеющееся оружие модернизируется, рассказал эксперт SIPRI Шеннон Кайл. «То есть происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40–50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями», – констатировал он.

Так, в феврале США подтвердили разработку новых видов ядерных вооружений, обнародовав свою обновленную ядерную доктрину. Это должно затронуть и Германию, у которой нет собственного ядерного оружия, но на авиабазе в Бюхеле, как считается, хранится до 20 американских ядерных зарядов типа B61. Их тоже должны заменить более современными ядерными боеголовками с высокоточным наведением.

Всего Вашингтон намерен потратить на обновление ядерного арсенала 400 млрд долларов до 2026 года. Но и меньшие ядерные державы вроде Индии и Пакистана участвуют в «стратегической гонке вооружений», предупреждает Кайл. Они разрабатывают новые вооружения и одновременно увеличивают свои производственные мощности для получения ядерного топлива. Ядерное оружие остается основой оборонной стратегии ядерных держав, отмечает аналитик SIPRI.

В отчете SIPRI также подчеркивается, что со времен окончания холодной войны в мире не тратили столько на оборону, как в 2017 году. Общая сумма военных расходов выросла до 1,739 трлн долларов или 230 долларов в пересчете на каждого человека, живущего на Земле. Годом ранее этот показатель равнялся 227 долларам на человека.

Изменение оборонных расходов происходило неравномерно. Примечательно увеличение выделяемых средств в Восточной Азии: так, военный бюджет Китая вырос на 5,6% до 228 млрд долларов. В Европе картина разнонаправленная: восточноевропейские страны в 2017 году заметно снизили свои оборонные расходы в сравнении с предыдущим годом, а страны Центральной и Западной Европы их, наоборот, повысили.

Германия, по официальным данным, потратила в прошлом году на бундесвер 37 млрд евро, то есть на 2 млрд евро больше, чем годом ранее. Самый большой оборонный бюджет зафиксирован по-прежнему у США – 610 млрд долларов, следом идут Китай, Саудовская Аравия и Россия.

Данные SIPRI указывают на еще один тренд: за последнее десятилетие заметно выросла мировая торговля продукцией военного назначения. В начале 2000-х она было достигла самого низкого уровня со времен холодной войны, но затем все изменилось. Среди крупнейших экспортеров оборонной продукции первые позиции занимают США и Россия. Следом за ними идут Франция и Германия.