Европу обвинили в намерении забрать часть Украины

Украина может потерять Карпаты в обмен на очередной финансовый транш из Европы, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

В эфире телеканала «112 Украина» Рабинович заявил, что европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины».

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 млн (долларов) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича.

Кроме того, он назвал выдаваемый Киеву кредитный транш «преступным» и заявил, что принять его может лишь «преступник». Рабинович напомнил, что до конца 2018 года Украине необходимо будет выплатить 12,5 млрд долларов, в 2019-м году – 12,1 млрд долларов, а до конца 2020 года – еще 10,2 млрд. По подсчетам Рабиновича, всего Киев должен 117 ммлрд долларов.

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну», – сказал Рабинович, потребовавший от властей прекратить «идти на поводу у МВФ».

Кроме того, он заявил, что единственным выходом из создавшейся ситуации может стать лишь дефолт.

Десятилетний мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов ценных лиственных пород (прежде всего дуба и бука) в необработанном виде был введен в результате принятия в апреле 2015 года поправок в закон Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов».

Напомним, в октябре 2016 года газета ВЗГЛЯД подробно писала, что требование Евросоюза снять мораторий на экспорт с Украины леса-кругляка в обмен на предоставление очередной порции финансовой помощи может перечеркнуть одну из немногих здравых инициатив нынешних властей страны в сфере экономики.