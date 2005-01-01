Британский рыцарь-депутат попросил не считать его извращенцем

Парламентарий Кристофер Чоп, заблокировавший рассмотрение законопроекта о наказании вуайеристов, попросил не считать его извращенцем.

Он заявил, что поддерживает проект закона, выступая только против самой парламентской процедуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Echo.

По словам парламентария, он «чувствует себя козлом отпущения».

Чоп заверил, что мнение о нем как об «извращенце», является «полной противоположностью истины».

Парламентарий разочарован тем, что его коллеги распространяли подобное мнение.

71-летний депутат от Консервативной партии Чоп недавно удостоился титула рыцаря, пишет «Комсомольская правда».