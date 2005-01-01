Проект закона против любителей заглядывать под юбки заблокирован в Британии

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей»
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин
Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына
Говорухин, которого мы потеряли
Украина наживает себе еще одного врага в Европе
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
«Кувалда и ноутбук» армянской революции
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Фейсбук» и «Твиттер» были «камуфляжем», удобным способом описания реальных пружин революции в Армении. Подробные и уважительные разговоры с лидерами семейных кланов делают в маленькой стране больше, чем «стримы и лайки». Подробности...
С чем останутся россияне после ЧМ-2018
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы. Сосредоточимся на цифрах. Подробности...
Какие риски для России таит восстановление Сирии
Антон Любич, экономист
За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки. Очень не хотелось бы повторения этого сценария. Подробности...
Путин открыл Крымский мост
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Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
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