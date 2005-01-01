Проект закона против любителей заглядывать под юбки заблокирован в Британии

Глава британского правительства Тереза Мэй выразила разочарование в связи с тем, что законопроект о вуайеризме оказался заблокирован в парламенте Великобритании.

Мэй заявила, что «вуайеризм – это вторжение в личную жизнь». Она подчеркнула, что пострадавшие от таких действий «чувствуют себя униженными и подавленными». Мэй хочет, чтобы законопроект «прошел через парламент – при государственной поддержке – в ближайшее время», передает РИА «Новости».

Законопроект Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме) предлагает ввести наказание в виде двух лет тюрьмы для тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения. Такой закон уже действует в Шотландии.

Проект закона внесли в марте. Его поддержал кабмин и общественные организации, а минюст страны обещала быстрое рассмотрение в парламенте, но во втором чтении парламентарий-консерватор Кристофер Чоп выступил с протестом против содежрания документа. В соответствии с установленными процедурами дату слушаний пришлось перенести, теперь его рассмотрят не раньше 6 июля.