Космонавтов решили не включать в пенсионную реформу

Рассчитывать время выхода космонавтов на пенсию продолжат по особым правилам, сообщил официальный представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Он пояснил, что в отряде космонавтов для выхода на пенсию мужчина должен пробыть 10 лет, женщина – 7,5. В этот срок входит и период пребывания в статусе кандидата в космонавты – его получают после зачисления в отряд, передает РИА «Новости».

Без каких-либо надбавок пенсия космонавта составляет 55% от его заработка. Оклад кандидата в космонавты, который не летал в космос, равен 60 тыс. 900 рублей.

Надбавки могут достигать 200%. В частности, речь идет о надбавках за класс по итогам космических полетов, ученую степень и выслугу лет.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. рублей в год.