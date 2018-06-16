Сотни исландцев прокричали «Ху» у стен Кремля

Исландские болельщики собрались в центре Москвы перед матчем их сборной против Аргентины и устроили флешмоб в парке «Зарядье», выкрикивая традиционный клич.

Сборная Исландии впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, но уже успела завоевать сердца болельщиков всей Европы. На континентальном первенстве 2016 года исландцы сенсационно вышли из группы и выбили англичан на стадии 1/8 финала, однако позже сборная Франции одержала победу над их командой со счетом 5:2, передает ТАСС.

Население северного государства составляет около 330 тыс. человек.

Перед стартовой встречей сборной Исландии против аргентинцев в субботу, на московской арене «Спартак», болельщики устроили разогрев в парке «Зарядье». Традиционный клич исландцев – на чемпионате Европы 2016 года они восхитили этим весь мир. Также фанаты упражнялись и в совместном исполнении песен.

Сотни исландцев исполнили знаменитое "Ху!" прямо возле Кремля!

Так фанаты утром готовились к матчу с Аргентиной.#АргентинаИсландия #ЧМ2018 pic.twitter.com/sFZIw8Kikk — bbcrussian (@bbcrussian) 16 июня 2018 г.

Публикация от ГОРОД (@mskgorod) 16 Июн 2018 в 5:11 PDT

Публикация от Lari Kiryanova (@larilaki) 16 Июн 2018 в 1:44 PDT

Часть исландцев собиралась перед игрой на полюбившейся иностранцам Никольской улице.