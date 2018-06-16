Умер Геннадий Рождественский

На 88-м году жизни скончался народный артист СССР, дирижер Геннадий Рождественский.

Об этом сообщили в окружении музыканта, передает ТАСС.

Обстоятельства и место смерти пока не известны.

Печальную новость прокомментировал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, заявив, что Рождественский был выдающийся личностью, многое определившей в музыкальном мире России.

От отметил, что с дирижером «была связана вся жизнь Большого театра», и напомнил, что еще будучи молодым Рождественский возглавил сценический оркестр Большого театра, а после был главным дирижером ГАБТ.

Геннадий Рождественский является советским и российским дирижером, пианистом, композитором и музыкально-общественным деятелем, педагогом, профессором Московской консерватории.

Больше 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами.

С 2012 года был музыкальным руководителем – главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.