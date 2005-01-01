В конгрессе спрогнозировали взрыв «долговой бомбы» США

Через восемь-десять лет США ждет дефолт, если власти не пойдут на значительное сокращение госрасходов, заявил конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

Биггс отметил, что бюджетные ассигнования США в 2018 году уже составили 1,3 трлн долларов, хотя, по его подсчетам, они не должны превышать 700 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

«Это «эффект колеи». Дорога, по которой мы идем, не самая лучшая, и мы это знаем, но уйти с нее и встать на оптимальную – это болезненно в краткосрочной перспективе. Они (парламентарии) считают, что это обернется слишком большими политическими потерями. Но если мы этого не сделаем, каждый день промедления будет лишать нас каких-то вариантов, с помощью которых мы могли бы решить проблему и компенсировать дефицит. Вот в чем настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги», – заявил конгрессмен.

Он также выразил мнение, что на решение проблемы у американских властей есть не больше 10 лет – к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) будет истощен.

Отвечая на вопрос ведущего Fox News о «долговой бомбе», взрыв которой, по его выражению, разрушит американскую экономику, Биггс ответил: «Да. Думаю, мы движемся к пропасти».

«Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас будут варианты через восемь-десять лет. И я считаю, просто нечестно взваливать это на будущие поколения», – резюмировал он.

Отметим, что согласно оценкам управления конгресса США по бюджету, в 2019-м финансовом году дефицит американского бюджета превысит 981 млрд, а в 2020-м – 1 трлн долларов. Всего год назад в бюджетном управлении конгресса полагали, что о триллионе речь пойдет не раньше 2022 года.

Ранее сообщалось, что МВФ не исключает после 2020 года в экономике США начала рецессии, связанной с замедлением роста ВВП и ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).