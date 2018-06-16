Китай объявил об антидемпинговых мерах против США и Японии

В отношении американской и японской продукции, содержащей йодистоводородную кислоту, принимаются антидемпинговые меры, сообщило министерство коммерции Китая.

Как сообщается в предварительном постановлении, временные пошлины в 41,1–118,8% вступят в силу с 23 июня. Конкретный размер пошлин будет установлен для каждой фирмы в соответствии с демпинговой маржой, передает ТАСС.

Китай обвинил США и Японию в том, что их компании поставляли продукцию по заниженным ценам и нанесли «значительный ущерб отечественной отрасли».

Кроме того, анонсирован таможенный депозит на импорт этанола из США, Саудовской Аравии, Малайзии и Таиланда, который вступит в силу также 23 июня.