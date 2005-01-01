Посольство Британии в ролике к церемонии открытия ЧМ заменили на саранский собор

Пользователи соцсетей заметили, что Первый канал в официальном ролике к церемонии открытия чемпионата мира по футболу заменил посольство Великобритании в Москве на саранский собор.

В частности, на месте посольства Соединенного Королевства на Смоленской набережной в российской столице нарисовали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске (3.35 мин в ролике).

Было ли это допущено по ошибке или намеренно ­– пока неизвестно.

Напомним, в марте глава МИД Великобритании угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате, так как это накажет не Россию, а британских болельщиков.