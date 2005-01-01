Путин оценил игру сборной в первом матче ЧМ-2018

Президенту Владимиру Путину понравилась игра сборной России в матче против Саудовской Аравии, но он напомнил, что главные встречи еще впереди.

Впечатления Путина от игры «положительные», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной. Он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди, и пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем», – сказал Песков.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.