Федор Конюхов решил отправиться на Северный полюс с сыном

Путешественник Федор Конюхов намерен принять участие в туристическом круизе на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы» в 2019 году, чтобы изучить маршрут для перелета региона на воздушном шаре, сообщила пресс-служба предприятия «Атомфлот», которое проводит ледокольные круизы на полюс.

Так, в 2020 году Конюхов планирует «перелететь на воздушном шаре через географическую точку Северного полюса из России в Канаду или Гренландию», передает ТАСС.

Потому в 2019 году путешественник намерен «детально ознакомиться с районом полета», отправившись на Северный полюс на ледоколе.

В «Атомфлоте» отметили, что Федор Конюхов планирует взять в ледокольный круиз своего сына Николая.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин наградил путешественника Федора Конюхова орденом Почета.

Также в декабре сообщалось, что «Атомфлот» может заказать еще два ледокола ЛК-60 у Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в дополнение к уже строящимся трем судам.

В 2019 году «Атомфлот» запланировал пять круизных рейсов на Северный полюс, первый из которых стартовал в четверг. В Арктику отправился 121 турист из Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Продолжительность круиза Мурманск – Северный полюс – Мурманск составит 11 суток.