Путин наградил Конюхова орденом

Президент России Владимир Путин наградил известного путешественника Федора Конюхова орденом Почета

Указ Путина о награждении Конюхова в понедельник опубликовали на официальном портале правовой информации. Путешественника наградили Орденом почета «за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях».

Также отмечено, что Конюхов руководит школой путешественников Федора Конюхова АНО духовного, спортивного и культурного развития населения «Глобус».

В 2016 году Конюхов завершил свое очередное кругосветное путешествие, облетев планету на воздушном шаре за 11 дней. Конюхов – первый в мире человек, побывавший на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте.